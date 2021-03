Pioli: «A Firenze ho vissuto la tragedia di Davide, molto di più di una gara»

Stefano Pioli ricorda il suo periodo a Firenze segnato dalla tragedia di Davide Astori: ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan

FIRENZE – «Firenze è stata per me la città che ho vissuto maggiormente nella mia carriera sia da allenatore che da giocatore. Lì ho vissuto la tragedia di Davide, una cosa che lascia il segno e resta dentro. Non sarà mai una partita normale per me, Firenze e la Fiorentina sono molto di più. L’anno scorso ricevetti un’accoglienza che mi lasciò grande soddisfazione ma domani saranno i nostri avversari».