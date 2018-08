Andrea Pirlo non entrerà nello staff della Nazionale Italiana: al suo posto, accanto a Roberto Mancini come vice ct ci sarà Angelo Gregucci

Andrea Pirlo non sarà il vice del commissario tecnico Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana come invece era nei programmi della FIGC e dello stesso ex calciatore. Stando a quanto riportato da Ansa, infatti, l’accordo è saltato poiché il Campione del Mondo di Juve e Milan ha già preso impegni con Sky Sport (come opinionista per la Champions League) e con alcuni sponsor personali. Nello staff degli azzurri, al suo posto, ci sarà Angelo Gregucci, storico allenatore in seconda di Roberto Mancini.