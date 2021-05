Pirlo può restare in Serie A, due club su di lui: le ultime

Pirlo esonerato dalla Juve ma…resta in Serie A: lo vogliono due club. Ultime notizie legate all’ex allenatore bianconero

Non solo l’annuncio di Massimiliano Allegri ieri in casa Juve, perché il ritorno di Max è stato anticipato in mattinata dall’esonero di Andrea Pirlo. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto della situazione sul possibile futuro dell’allenatore.

Il Sassuolo è uno dei club indiziati ad accoglierlo nella prossima stagione. È lui uno dei candidati a sostituire De Zerbi, trasferitosi allo Shakhtar Donetsk. Anche il presidente dell’Udinese Soldati, nella giornata di ieri, ha aperto le porte al suo arrivo.