Pistocchi: «Troppe partite? I calciatori si lamentano, ma poi... rischia di diventare uno schema Ponzi»

Maurizio Pistocchi, sui propri social, ha ripreso una dichiarazione di Bernardo Silva, che parlando dei calendari ormai sempre più intasati di partite: «Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici. La quantità di partita che dobbiamo giocare non ha senso». Di seguito il suo commento su X alle parole del calciatore del City.

«I calciatori, giustamente, si lamentano per le troppe partite, tra campionati, coppe e nazionali, ma dimenticano che i club sono costretti a giocare sempre di più per retribuire loro e i loro procuratori, che hanno contratti ormai fuori da ogni logica e controllo. Una spirale che, alla fine, trasformerà il calcio in uno schema Ponzi senza limiti e confini. Vero che nessuno obbliga i club a stabilire questi accordi, e che quindi c’è una responsabilità a monte dei Presidenti, ma i calciatori dovrebbero fare un passo indietro per cercare di ridare a questo sport un equilibrio finanziario, magari riducendo del 20-30% i loro stipendi, la UEFA applicare regole più severe per la gestione finanziaria e l’ingresso nel sistema di potentati senza limiti di spesa, la FIFPRO proclamare uno sciopero a livello mondiale contro le nuove competizioni. Invece nessuno farà nulla, perché i soldi che girano sono ormai spaventosi, e chi è dentro al Sistema pensa al suo c/c e se ne frega del calcio. Un noto procuratore mi ha detto qualche sera fa “ Non mi frega niente del Calcio, mi interessano solo i soldi” A me invece interessa il futuro di questo sport, e dovrebbe interessare a tutti quelli che lo amano. #ilpallonenonsisporca».