Juve, ora i rinnovi: prima Pjanic, poi altri due titolari

La Juventus valuta il rinnovo di Miralem Pjanic. Dopo il bosniaco sarà la volta di Benatia e Alex Sandro: le ultimissime

L’eventuale botto di mercato finale della Juventus dipende dal futuro di Alex Sandro e Miralem Pjanic. I due calciatori possono rinnovare con la Juventus ma possono anche andare via. Tutto può succedere in queste due ultime settimane ma al momento, nonostante qualche rumors proveniente dall’estero, non sembrano esserci le avvisaglie per un doppio addio. Senza le partenze di Miralem e Alex non arriveranno nuovi colpi, quindi addio sogni di gloria bianconeri per Sergej Milinkovic-Savic, Paul Pogba o Marcelo.

Secondo Il Corriere dello Sport, Miralem Pjanic e Alex Sandro sono considerati incedibili e difficilmente lasceranno i bianconeri. Servono offerte irrinunciabili per vedere i due calciatori lontani dalla Juventus e per questo la formazione bianconera sta pensando al rinnovo del contratto per i due calciatori. Miralem ha chiesto 7 milioni di euro a stagione e potrebbe essere accontentato, Alex Sandro potrebbe guadagnare 5 milioni di euro. Al momento la priorità bianconera sembra essere il rinnovo di Miralem, poi sarà la volta di Alex. Stesso discorso per Medhi Benatia che potrebbe rimanere in bianconero prolungando il suo attuale contratto in scadenza nel 2020.