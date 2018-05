Pjanic-Rafinha, Orsato e il Var: il retroscena su Inter-Juve

Spunta un retroscena su Inter-Juventus e il fallo di Pjanic su Rafinha. Ecco le ultimissime e gli aggiornamenti

Inter–Juve continua ad animare le giornate degli sportivi italiani. Sono passati 3 giorni dal match di San Siro ma le polemiche non si placano. Il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena su uno dei casi da moviola più discussi: la mancata espulsione di Pjanic per un fallo su Rafinha. Il centrocampista bosniaco, già ammonito, è entrato in maniera scomposta sul brasiliano ma l’arbitro Orsato non ha ravvisato gli estremi per il secondo giallo e così il mediano della Juve è rimasto in campo.

Al momento dell’episodio ci sarebbe stata una indicazione involontaria da parte di Valeri, addetto al Var, a Orsato. Al momento del contrasto, il livello d’attenzione nella saletta Var con Valeri e Giallatini, è salito alle stelle e l’intervento è stato rivisto per capire se fosse o meno da rosso diretto. E più o meno questo deve aver sentito nell’auricolare Orsato, cioè che quell’intervento non era da espulsione. Secondo il quotidiano romano però l’arbitro avrebbe dovuto fare una deduzione logica per capire la dinamica dell’azione e magari cambiare decisione, mostrando il giallo a Pjanic. Probabilmente la tensione, il periodo non fortunato con l’esclusione dai Mondiali come arbitro (ci andrà da VAR), hanno fatto il resto.