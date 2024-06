Platini SICURO: «Il calcio presto ESPLODERA’, sulla Superlega dico QUESTO. Europei? La Francia è FAVORITA»

Le parole di Michel Platini, ex giocatore francese della Juventus, sul futuro del mondo del calcio e sugli Europei

Michel Platini, ex numero 10 della Juventus, ha parlato a Le Figaro del futuro del mondo del calcio.

SUPERLEGA – «Il calcio esploderà con la decisione della Corte di giustizia europea, secondo cui Fifa e Uefa non hanno più il monopolio delle competizioni. Succederanno tante cose, la Superlega si farà. Mi chiamano molte persone che – come me – non amano Fifa e Uefa. Inizialmente, i più ricchi erano i paesi di calcio che avevano grandi stadi e facevano incassi. Oggi sono i paesi che hanno un sacco di soldi e che vogliono investire: Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Il fair-play finanziario era una buona cosa, nella misura in cui dovevi giocare con i soldi che potevi generare tra le tue entrate e il tuo deficit. Ora, è diverso».

EUROPEI – «Se Deschamps è voluto restare con la nazionale e prolungare il suo contratto fino al 2026, è perché ha una buona squadra fra le mani. Oggi, dirigere la Francia è più facile: un buon allenatore è quello che ha buoni giocatori… Questa Francia ha il talento per arrivare fino in fondo a questo Europeo. Questa è una grande generazione».

