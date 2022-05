Platini: «Milan? Il campionato premia il migliore. Uno shock l’Italia fuori dai Mondiali»

Michel Platini, ex pallone d’oro e storico fantasista, è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport: le sue parole

Michel Platini è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto.

SCUDETTO – «Il campionato premia sempre la squadra migliore. Pioli? Bravo, sei diventato un grande allenatore».



JUVE – «La Juve è stata molto simpatica a lasciar vincere gli altri (…). È segno di grande intelligenza, c’è il rischio che le persone si annoino a guardare il campionato se vince sempre la stessa».

THEO HERNANDEZ – «Fantastico, ma di campioni ne abbiamo tanti. La Francia può vincere ancora il Mondiale e continuare nel suo ciclo».

ITALIA NON AL MONDIALE – «Uno shock. Un Paese come l’Italia che non fa la Coppa del Mondo per due anni di fila è veramente una cosa brutta. Dopo aver vinto l’Europeo non si è qualificata per un paio di rigori sbagliati, è drammatico. Tutti gli innamorati del calcio hanno sofferto per questa cosa».

FUTURO – «Sono in pensione, ho delle idee ma non le voglio ancora svelare. A ritornare nel calcio non ci penso, ho dato quello che potevo dare e ho ricevuto in cambio poco. Sono deluso, non tornerò” conclude l’ex Pallone d’Oro».