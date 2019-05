Hellas Verona-Pescara, semifinale playoff Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si entra nel vivo dei playoff di Serie B con la semifinale di andata tra Hellas Verona e Pescara. La squadra gialloblù, nel precedente turno di playoff, ha superato il Perugia di Alessandro Nesta solo ai supplementari, con una sofferta vittoria a dispetto del risultato di 4-1. Il Pescara fa il suo esordio nei playoff dopo lo scandalo che ha colpito il Palermo, dato che proprio il Delfino è diventato testa di serie dopo la retrocessione in Serie C dei rosanero. La gara di ritorno si giocherà domenica prossima a Pescara.

Hellas Verona-Pescara 0-0: tabellino

MARCATORI:

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Colombatto, Balkovec, Lee, Tupta, Almici, Bianchetti. Allenatore: Alfredo Aglietti.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil. A disposizione: Kastrati, Ciofani, Campagnaro, Perrotta, Del Grosso, Bruno, Kanoute, Antonucci, Del Sole, Monachello, Bellini. Allenatore: Giuseppe Pillon.

ARBITRO: Livio Marinelli (sez. Tivoli)

NOTE: Ammonito Pinto

Hellas Verona-Pescara: diretta live

32′ Verona che resta in avanti: tiro al volo di Laribi, Fiorillo devìa sopra la traversa

31′ Su calcio d’angolo, conclusione al volo di Gustafson e respinta coi pugni di Fiorillo

27′ Verona pericoloso: cross di Laribi dalla sinistra e conclusione in spaccata di Di Carmine che finisce di poco alta dopo una deviazione di Scognamiglio

26′ Mancuso tenta di sorprendere Silvestri dalla lunghissima distanza, pallone che si spegne sul fondo

25′ Continui capovolgimenti di fronte. Laribi conclude dai 10 metri, palla alta

24′ Cross di Mancuso dalla destra e colpo di testa di Crecco che finisce alto di poco

21′ Marras crossa basso per Mancuso che conclude in piena area: palla sul palo esterno!

20′ Pallone perso dal Verona a centrocampo e contropiede di Crecco che arriva al limite dell’area e conclude: Silvestri devìa in angolo

17′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro al volo di Marras da posizione angolata e respinta di Silvestri

14′ Pinto viene ammonito per una trattenuta su Matos

12′ Verona ancora pericoloso: Gustafson conclude dai 30 metri, Fiorillo è bravo nella deviaizone alta

8′ Danzi conclude dai 25 metri, Fiorillo devìa sopra la traversa

7′ Verona in avanti: respinta corta della difesa pescarese e conclusione di Di Carmine dal limite, Fiorillo manda in angolo

3′ Pescara pericoloso: cross dalla destra di Memushaj e colpo di testa di Mancuso, palla alta di poco dopo una leggera deviazione. Primo calcio d’angolo per gli ospiti

1′ La partita è iniziata! Calcio d’avvio del Verona

Squadre in campo al ‘Bentegodi’, tra poco il calcio d’avvio di Verona-Pescara!



Hellas Verona-Pescara: formazioni ufficiali, ci sono Danzi e Di Carmine

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Laribi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto; Crecco, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Sottil.

Hellas Verona-Pescara: probabili formazioni e pre partita

Hellas Verona: Aglietti ha tutti gli uomini a disposizione ed è pronto a confermare gran parte della formazione vista contro il Perugia. In porta spazio Silvestri, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Faraoni, Dawidowicz, Empereur e Vitale. A centrocampo sono pronti Henderson, Gustafson e Zaccagni; in attacco, Matos e Laribi sono sicuri della maglia, mentre è ballottaggio tra Pazzini e Di Carmine. Pescara: Pillon dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3: Fiorillo tra i pali, Balzano, Bettella, Scognamiglio e Pinto sono pronti in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Crecco, Brugman e Memushaj. In attacco, probabile spazio al tridente formato da Marras, Mancuso e Sottil.

Hellas Verona-Pescara: i precedenti

I precedenti totali tra Verona e Pescara sono 44: il bilancio è di 17 vittorie gialloblù, 17 pareggi e 10 successi pescaresi. Nella stagione regolare da poco conclusa, vittoria casaliga dell’Hellas per 3-1 nella gara d’andata e pareggio per 1-1 nel ritorno a Pescara. Le due squadre si sono anche affontate in una finale playoff in Serie C: nel giugno 2010, gli abruzzesi ebbero la meglio e ottennero la promozione in Serie B (2-2 a Verona, 1-0 a Pescara).

Hellas Verona-Pescara, l’arbitro della gara

Verona-Pescara sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gi assistenti saranno Margani e Mastrodonato, Baroni il quarto uomo. Al Var, Piccinini e Fourneau (Avar). Con Marinelli, alla prima direzione della sfida, sono tre i precedenti per l’Hellas (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e 2 per il Pescara (una vittoria e una sconfitta).

Hellas Verona-Pescara Streaming: dove vederla

Hellas Verona-Pescara sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.