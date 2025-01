Bologna, una zuccata di Pobega per salutare la Champions League a testa alta: le pagelle del centrocampista

Le pagelle di Tommaso Pobega nel pareggio del Bologna contro lo Sporting: segna l’1-0, va vicino al raddoppio e saluta la Champions a testa alta

Sui social circola un particolare meme: Pobega con gli occhiali, una sorta di mr. Wolf digitale che serve per spiegare battute piuttosto complesse e con una dose di humor che richiede un passaggio in più. Ieri sera Pobega non aveva gli occhiali, ma i panni di mr. Wolf se li è tenuti: la sua zuccata permette al Bologna di salutare la Champions League a testa alta (e solo una prodezza di Israel gli ha negato la doppietta). I felsinei erano già eliminati, ma hanno comunque onorato la partita contro lo Sporting, costretto a rincorrere il pareggio che vale la qualificazione ai playoff per i portoghesi. Italiano può essere soddisfatto: i rossoblù escono dalla competizione con una nuova consapevolezza del loro valore. Di seguito le pagelle del centrocampista.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Primo gol in Champions (4° totale), sponda letale. Poi, paratona di Israel. Minaccia tosta e costante».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Il pizzico di fortuna sul gol se lo va a cercare. Dentro l’area avversaria sa sempre dove andare a piazzarsi. Crea altri due grossi pericoli e dà un importante contributo anche a livello di corsa e pressione».

TUTTOSPORT 7 – « Straripante e premiato dal gol, una deviazione quando si trova al posto giusto nel momento giusto. Sfiora il bis al 53′ impegnando Israel e al 75′ quando va vicino al gol impossibile in diagonale. In fase di interdizione è sempre puntuale».

LA REPUBBLICA 7 – «non bastasse l’efficace interdizione, ci mette la firma sul flipper del vantaggio, secondo gol in Champions a tre anni dal primo, ma ne sfiora almeno altri due».