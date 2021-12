Pochettino: «Icardi importante per il PSG. Su Donnarumma e Navas...»

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauro Icardi e del dualismo Donnarumma-Navas

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauro Icardi e del dualismo Donnarumma–Navas. Le sue dichiarazioni.

ICARDI – «Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui è importante per il nostro equilibrio. È un giocatore d’area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno».

DONNARUMMA NAVAS – «Credo che l’operazione sia stata corretta. Ci sono sempre momenti di difficoltà, di accettazione e di sviluppo, ma penso che ora dopo cinque mesi di lavoro insieme ci sia una buona intesa e la competitività è buona, c’è un buon spirito in allenamento e questo aiuta la squadra, accresce il livello. Quando prendi decisioni di questo tipo, ci sono sempre dei dubbi su come andrà a finire. Dobbiamo fare i complimenti ai giocatori, ai portieri, perché si sono immedesimati per capire la situazione».