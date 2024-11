Pogba saluta la Juve e i tifosi: «Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus» – FOTO

Paul Pogba, attraverso un post sui social, ha voluto salutare i tifosi della Juve dopo la risoluzione del suo contratto

Il centrocampista francese Paul Pogba, dopo l’ufficialità della risoluzione del contratto con la Juventus, ha voluto salutare così tutti i tifosi bianconeri con un bel messaggio pubblicato sui propri canali social. Ecco le dichiarazioni del centrocampista francese ex Manchester United:

MESSAGGIO – «Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus».