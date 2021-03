Pogba-Dybala: sta nascendo lo scambio fra Juventus e Manchester United

Pogba Dybala: Paratici a lavoro per lo scambio di lusso con lo United. Le ultime sulla possibile operazione

Tuttosport delinea il futuro di Paul Pogba: quasi sicuramente via in estate dal Manchester United, visto il contratto in scadenza nel 2022. Le manovre di Raiola sono già iniziate: PSG e Real Madrid sono sul pezzo ma anche la Juve si muove sottotraccia.

Paratici non avrebbe campo libero sul francese ma potrebbe inventarsi un’operazione creativa, magari includendo Dybala in uno scambio di lusso con i Red Devils. Gli inglesi offrirebbero alla Joya i 12-15 milioni che vuole e la carta Champions.