Pogba, quale sarà il futuro dell’ex bianconero? Spuntano fuori queste ipotesi di mercato

Pogba, quale sarà il FUTURO dell’ex centrocampista della Juventus. Spuntano fuori DIVERSE IPOTESI per il giocatore francese. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’ex centrocampista della Juve Paul Pogba potrebbe essere di nuovo in Europa. Il suo obiettivo è abbastanza chiaro: ritornare a tutti i costi agli alti livelli di un tempo.

L’ipotesi è di una permanenza in Serie A aspettando che qualche big si faccia avanti sull’ex bianconero, oppure ritornare in Premier League. Ultima, ma non meno importante, una nuova avventura in MLS.