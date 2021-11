Pogba Juve, spunta l’sms con Dybala: il retroscena

La Juventus non molla il sogno di riportare Pogba in bianconero: spunta l’sms di Dybala al francese

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport Paul Pogba avrebbe mandato un messaggio a Paulo Dybala dopo la doppietta realizzata dalla Joya con lo Zenit San Pietroburgo in Champions League. Un modo per complimentarsi col suo amico (lo hanno fatto in tanti, anche Del Piero, Totti e Pjanic), ma chissà che sotto non ci sia altro.

Il francese è ormai arrivato al capolinea della sua avventura allo United, lo sanno tutti, e si sta guardando attorno. La Juventus è una delle sue priorità e in queste settimane sta sondando il terreno per un possibile ritorno.

