Pogba via dal Manchester United? Evra svela il futuro del centrocampista

Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United: Patrice Evra ha parlato del futuro del centrocampista svelando importanti dettagli

Il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista sembra destinato ad andar via, con varie squadre sulle sue tracce, come Real Madrid e Juventus. Di ciò che accadrà al francese in estate ha parlato Patrice Evra ai microfoni di Sky Sports.

«Penso che se ne andrà, perché quando giochi hai bisogno di sentire l’amore dei tifosi. Se Paul deciderà di restare un altro anno o più e poi di andarsene, forse i tifosi lo ameranno comunque. Non è che voglio proteggere Paul, ma i problemi coi tifosi lo stanno uccidendo» ha dichiarato l’ex terzino di Juventus e Manchester United.