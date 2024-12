Paul Pogba torna in campo! L’indizio social dell’ex centrocampista della Juventus non lascia nessun dubbio! – FOTO

Paul Pogba, ex centrocampista bianconero, non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista francese, fermo ormai da più di un anno, potrà tornare ad allenarsi con altri giocatori a partire dal prossimo gennaio e l’ultima stories dell’ex Juventus non lascia ormai alcun dubbio.

Manca ormai sempre meno al ritorno in campo del francese ed ex numero 10 della Juve Paul Pogba, che tornerà nel frattempo presto ad allenarsi, mentre potrà disputare gare ufficiali da marzo in poi. Tutto pronto per il suo ritorno in campo.