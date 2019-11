Pogba vola a Miami e diventa Heat per un giorno – FOTO

Pogba ha fatto visita ai Miami Heat durante la partita vinta contro i New Orleans Pelicans – FOTO

Paul Pogba è un noto appassionato del basket NBA e così, durante la pausa per le nazionali, è sbarcato a Miami per fare visita agli Heat. Non sono mancate le foto di rito con la canotta rossa e nera e con i 3 trofei vinti dalla franchigia della Florida dal 2006 al 2013.

Il campione del mondo ha inoltre scambiato quattro chiacchiere con Jimmy Butler, stella di Miami, appassionato di calcio e amico di Neymar.