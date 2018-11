La Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba a fine stagione. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Zinedine Zidane

Paul Pogba e Zinedine Zidane insieme alla Juventus? Potrebbe esserci una maxi-rimpatriata francese in casa Juve, nella prossima stagione. Secondo Don Balon infatti la Vecchia Signora ha già preso una decisione su Massimiliano Allegri e comunque andrà a finire la prossima stagione, i bianconeri cambieranno allenatore: via Max, dentro Zizou. Sempre secondo gli spagnoli, Zizou potrebbe portare con sé un altro connazionale, Paul Pogba. Il giocatore è stato applaudito due sere fa a Torino in occasione di Juve-Manchester United, ha lasciato un ottimo ricordo e non ha mai chiuso le porte a un ritorno alla Juventus.

Mino Raiola, suo procuratore, avrà presto un incontro con Fabio Paratici per fare il punto della situazione. L’arrivo di Zidane, grande estimatore di Pogba, sulla panchina della Juve costituirebbe l’ennesimo motivo per credere nel ritorno del PolpoPaula Torino. Il classe ’93 è pronto a tornare in bianconero ma bisognerà trovare un accordo con il Manchester United che chiede almeno 70 milioni di euro per lasciar andare il suo centrocampista. Le divergenze con Mourinho potrebbero ‘costringerlo’ a lasciare lo United e a tornare nella sua seconda casa. Con un altro francese.