Polemica Khelif Carini, la difesa di Bennacer: «Odio ingiustificato»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, difende Imane Khelif dopo le polemiche di questi giorni sulla boxeur algerina

Sta facendo discutere in queste ore la polemica scoppiata per l’incontro di boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la pugile algerina Imane Khelif e l’italiana Angela Carini. L’azzurra si è ritirata dopo pochi secondi ed è scoppiato un caso morale e soprattutto politico per via del fatto che l’atleta algerina sia transgender. Per porre un freno alla questione è intervenuto il centrocampista del Milan Isamel Bennacer, il quale, sul proprio profilo X, si è schierato a sostegno della propria connazionale.

Soutien total à notre championne Imane Khelif, qui subit une vague de haine injustifiée.



Sa présence aux Jeux Olympiques est tout simplement le fruit de son talent et de son travail acharné.



On croit en toi pour porter haut les couleurs de l’Algérie ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/4uV4aln7xk — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 31, 2024

IL MESSAGGIO – «Pieno sostegno alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un’ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il risultato del suo talento e del suo duro lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell’Algeria».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM