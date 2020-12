Polemiche Roma Sassuolo, Maresca e Guida verso lo stop

La partita tra Roma e Sassuolo si è portata dietro tante polemiche, soprattutto a indirizzo dell’arbitraggio

In Roma-Sassuolo la tensione è stata alta, soprattutto per alcune scelte dell’arbitro Maresca e del Var Guida che non hanno soddisfatto i giallorossi. E proprio i due direttori di gara potrebbero andare incontro a uno stop.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Rizzoli potrebbe decidere di fermare per un turno sia Maresca che Guida per la direzione poco lineare di Roma-Sassuolo. E per Maresca, questo sarebbe il secondo stop stagionale, dopo quello avvenuto, da Var, al termine di Inter-Parma.