Polonia, Szczesny: «Punto fondamentale. Siamo una squadra forte»

Wojciech Szczesny, portiere della Polonia, ha commentato il pareggio ottenuto contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«Siamo un gruppo forte. Nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi giorni dopo la sconfitta contro la Slovacchia, abbiamo avuto spirito. Magari non giocando un bel calcio, perché non siamo capaci di farlo contro una squadra come la Spagna. Ma è un punto fondamentale».