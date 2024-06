Portogallo-Croazia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Estadio Nacional andrà in scena l’amichevole tra Portogallo-Croazia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Nacional di Jamor va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Portogallo-Croazia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Portogallo-Croazia, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): José Sá; Cancelo, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, Palhinha, Vitinha; Conceição, Diogo Jota, Leão.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Erlic, Sosa; Baturina, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic; Petkovic.

Portogallo-Croazia: orario e dove vederla in tv

Portogallo-Croazia si gioca alle ore 18:45 di sabato 8 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Calcio (canale numero 202). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go.