Problema superato per Cristiano Ronaldo che non si riposerà con la nazionale portoghese: le parole del ct Santos

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Le sue parole riportate da Juventusnews24.

«Non c’è nessuno qui che non ha voglia di giocare, ed è lui il massimo esponente, per fortuna gli altri sono tutti dopo di lui. Vuole giocare ogni partita, ogni minuto, ogni secondo, non vuole mai andarsene».