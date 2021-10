Portogallo, prima convocazione per Rafael Leao, sostituisce Rafa Silva

Arriva la prima convocazione in Nazionale maggiore per Rafael Leao. L’attaccante è stato convocato dal c.t. Fernando Santos

Momento magico per Rafael Leao. Dopo un inizio di stagione entusiasmante con la maglia del Milan (4 gol in 9 partite tra Serie A e Champions League) è arrivata per lui anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore del Portogallo.

È arrivato infatti oggi il comunicato della federazione portoghese che annuncia il classe ’99 come sostituto scelto dal c.t. Fernando Santos dell’infortunato Rafa Silva.