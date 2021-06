Portogallo, Ronaldo: «Abbiamo dato tutto, torneremo più forti»

Cristiano Ronaldo parla dell’eliminazione da Euro 2020 del suo Portogallo: ecco le parole del fuoriclasse della Juventus

Cristiano Ronaldo ha scritto una lettera su Instagram dopo l’eliminazione del suo Portogallo agli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Le parole del fuoriclasse della Juve.

«Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per rinnovare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma ecco il nostro sincero e profondo ringraziamento. Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo».

