Il punto sul calciomercato della Fiorentina, partendo dal futuro di Iachini e passando per Chiesa e Ribery

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di calciomercato e ha detto la sua sul futuro di Beppe Iachini. Ecco le sue dichiarazioni.

IACHINI – «Con l’allenatore c’è un grande rapporto. Ci siamo detti che a fine stagione ci saremmo seduti per studiare insieme la situazione migliore, siamo molto felici di come ha lavorato, la squadra stava facendo bene prima della pausa».

RIBERY – «Franck è contentissimo di stare qui, ha fatto crescere tanti giovani, che l’anno prossimo saranno più maturi grazie a lui».

CHIESA – «Ha un rapporto buonissimo con noi, così come Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli. La Fiorentina deve essere un punto di arrivo, non di partenza: qui non si resta contro voglia. Ma tutti stanno capendo che c’è stato un cambiamento di direzione, che si vuole diventare competitivi»