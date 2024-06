Prandelli: «SCAMACCA adesso deve fare gol. BARELLA è un giocatore TOTALE, Spalletti ha anche un altro centrocampista fortissimo. Difesa forte? Aspettiamo a vederla contro veri attaccanti...»

Le parole di Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, sulle possibilità degli azzurri agli Europei. I dettagli

Cesare Prandelli sa cosa significhi affrontare la Spagna in un Europeo. Da ct della Nazionale l’ha trovata nel 2012 lungo il girone, pareggiando 1-1, per poi incrociarla nuovamente in finale, dove non c’è stata storia e le Furie Rosse hanno vinto 4-0. ecco le sue parole al Corriere della Sera.

SCAMACCA – «É molto migliorato negli ultimi mesi, una crescita che lascia ben sperare. Però deve far gol. L’Europeo è la sua grande occasione».

ITALIA-ALBANIA – «Non esiste una partita perfetta, ma momenti perfetti dentro la partita. Quelli bisogna sfruttarli. Ma soffrire, specialmente all’Europeo, ci sta».

BARELLA INSOSTITUIBILE – «Ormai è uno dei migliori centrocampisti europei: costruisce, difende, fa gol. Qualità e personalità. Un giocatore moderno e totale. A me piace molto anche Frattesi, che attacca la profondità, triangola e cerca la porta senza paura».

DIFENSORI ABILI A IMPOSTARE – «Andiamoci piano con i giudizi definitivi, vediamo quando troveremo squadre che hanno centravanti veri».

CALAFIORI – «Deve tutto a Thiago. Il Bologna, con una buona intuizione, lo ha preso come terzino e l’allenatore lo ha trasformato in quello che è: senza Motta, non sarebbe arrivato sino in Nazionale e non avrebbe debuttato agli Europei».

CHIESA MAN OF THE MATCH PERF L’UEFA – «Federico ha cercato spesso l’uno contro uno, con coraggio e personalità. Mi sembra in un buon momento, l’ho visto sorridente e propositivo. É uno dei giocatori che può fare la differenza».

COSA PUO’ DARE BUFFON – «Esperienza, carisma. É un esempio. Un vero leader. Uomini come lui e Chiellini sono insostituibili ed è bene averli in squadra anche se non giocano più».

