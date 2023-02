Precedenti Empoli-Napoli: i numeri del match del Castellani – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A l’Empoli affronterà il Napoli allo stadio Castellani. Ecco i precedenti della sfida



Con 28 punti, l’Empoli è a centroclassifica in una situazione di assoluta tranquillità

Nell’ultima giornata la formazione di Zanetti ha sfiorato la vittoria nel derby con la Fiorentina, sfuggita solo a 5 minuti dal termine.

Il Napoli viaggia a una media da record. Non è impensabile che possa dare l’assalto ai 102 punti raggiunti dalla Juve di Conte nel 2014.

Anche nell’ultimo incontro con il Sassuolo sono andati in rete Kvaratskheila e Osimhen, 28 gol in due in campionato.



