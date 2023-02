Precedenti Milan-Atalanta: i numeri del match di San Siro – VIDEO

Precedenti Milan-Atalanta, i numeri del match in programma a San Siro questo fine settimana – VIDEO

Il Milan condivide con la Roma il terzo posto in classifica, con soli 3 punti di vantaggio sull’Atalanta.

I rossoneri sono reduci da due importanti successi di misura: sul Tottenham in Champions League e a Monza in campionato.

Brusco stop dell’Atalanta nell’ultimo turno con la sconfitta in casa con il Lecce.

Escludendo il Napoli, l’Atalanta è la squadra che maggiormente ha vinto in trasferta.

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24