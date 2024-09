Prefetto Napoli: «RAPINA Neres? L’ho rassicurato, la città è ACCOGLIENTE»

Le parole di Michele di Bari, prefetto di Napoli, sul caso della rapina a David Neres. I dettagli

Michele di Bari, prefetto di Napoli, ha parlato a Radio CRC della rapina subita da David Neres.

PAROLE – «Ho parlato con David Neres. L’ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo. L’episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto. Io credo che la città di Napoli sia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo. Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili. Ho parlato con De Laurentiis, complimentandomi per la partita vinta in extremis, il che dimostra la determinazione del nuovo allenatore e il sostegno della città alla squadra».