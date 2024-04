Premier League, il Chelsea vince nel finale contro lo United

Premier League, grande vittoria del Chelsea nel finale contro il Manchester United. Una partita all’insegna dei colpi di scena

Una partita pazza quella tra Chelsea e Manchester United: una gara che i padroni di casa sono riusciti a vincere addirittura al 101′ minuto rimontando due goal, nonostante gli ospiti fossero in netto vantaggio.

Gallagher porta in vantaggio il Chelsea con Palmer che raddoppia, poi lo United riesce a mettere le cose in chiaro con Garnacho che fa doppietta e Bruno Fernandes a mettere la freccia. Tutto finito? No perché nel finale ci pensa Palmer a siglare prima il pareggio e poi il vantaggio.