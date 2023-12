Premier League: ecco come è andato il Boxing Day

Premier League, turno di Boxing Day: il Liverpool vince e vola in vetta, il Newcastle sconfitta a sorpresa

Si è giocato il classico turno di Boxing Day in Premier League. Il Liverpool ha battuto il Burnley e ritorna in testa al campionato in attesa della partita dell’Arsenal di giovedì. Tra le sorprese la sconfitta del Newcastle contro il Nottingham Forest. Chiude il turno la partita tra Manchester United e Aston Villa alle 21.

Newcastle-Nottingham Forest 1-3 (23′ Isak rig., 45’+1, 53′, 60′ Wood)

Sheffield United-Luton 2-3 (17′ Doughty, 61′ McBurnie, 69 Ahmedhodzic, 77′ Robinson AU, Slimane AU)

Bournemouth-Fulham 3-0 (44′ Kluivert, 62′ Solanke rig., 90’+3 Sinisterra)

Burnley-Liverpool 0-2 (6′ Darwin Nunez, 90′ Jota)