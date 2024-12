Premier League, il regalo di Gary Neville a Jamie Carragher, leggenda del Liverpool: «Jamie, ‘Blue’ per sempre» – VIDEO

Premier League, il regalo particolare di Gary Neville a Jamie Carragher, leggenda del Liverpool: «Sarai ‘Blue’ per sempre»

Simpatico siparietto andato in onda su SportBible: Gary Neville, ex calciatore del Manchester United e ora noto opinionista calcistico, ha fatto un regalo speciale al suo ex avversario e ora collega Jamie Carragher, leggenda del Liverpool.

In uno scambio di doni l’ex United gli ha fatto un regalo molto particolare: un mattone del nuovo stadio dell’Everton, altra squadra di Liverpool, su cui ci sarà scritto «Jamie Carragher, Blue per sempre», strappando una risata di tutti i presenti, compreso uno con la fama di duro come Roy Keane.