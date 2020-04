Premier League, i dubbi sulla ripresa: chiesto un parere ai cardiologi, per capire come gestire la ripartenza del campionato

La Premier League ha qualche dubbio sulla ripresa del campionato. Il campionato inglese, dopo il sì unanime da parte di tutti i club, potrebbe essere anche sospeso.

Nel frattempo la Federazione – come si legge su La Gazzetta dello Sport – ha deciso di interpellare un gruppo di cardiologi per poter capire quali sono gli effetti del Covid-19 sul cuore dopo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet.