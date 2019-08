Premier League, tutti i risultati della seconda giornata di campionato: il Liverpool soffre ma vince in trasferta

Dopo la vittoria per 2-1 dell’Arsenal contro il Burnely, questo pomeriggio si sono giocate altre 7 sfide di Premier League. Vittorie per Liverpool e Bournemouth in trasferta, e per l’Everton e il Norwich in casa. Ecco tutti i risultati:

ARSENAL-BURNLEY 2-1

13′ Lacazette (A) 43′ Barnes (B) 64′ Aubameyang (A)

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH 1-2

2′ King (B) 12′ Wilson (B) 71′ Douglas Luiz (A)

BRIGHTON-WEST HAM UNITED 1-1

61′ Hernandez (W) 65′ Trossard (B)

EVERTON-WATFORD 1-0

10′ Bernard

NORWICH CITY-NEWCASTLE 3-1

32′ Pukki (NO) 63′ Pukki (NO) 75′ Pukki (NO) 93′ Shelvey (NE)

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-2

45′ Manè (L) 71′ Firmino (L) 83′ Ings (S)