Premier League, nominato Maguire giocatore del mese

La Premier League ha reso noto sui social il premio di giocatore del mese di novembre: premiato Harry Maguire.

Non Haaland, non Rica ma il difensore del Manchester United ha vinto il premio che ogni mese in Inghilterra e non solo vede premiato un calciatore che si è distinto particolarmente ed è spiccato sugli altri. Questa volta è toccato al centrale inglese.