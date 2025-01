Premier League, il Nottingham Forest fa sul serio: ferma il Liverpool sul pari

Premier League, il Nottingham Forest, rivelazione della stagione, ferma il Liverpool sul pari e si conferma al secondo posto

Il Nottingham Forest si conferma sempre più la grande rivelazione di questa Premier League. La squadra ad oggi è seconda alle spalle del Liverpool e ieri sera si è giocato lo scontro diretto al City Ground e la squadra di Espirito Santo ha costretto i Reds ad un pari in rimonta.

Prima passano in vantaggio la squadra resa leggendaria da Brian Clough con il gol di Chris Wood – tredicesimo gol in stagione – e poi solo nella ripresa i Reds hanno trovato il pari con Diogo Jota. Questa sera l’Arsenal ha la chance di tornare al secondo posto, ma in una stagione che ha visto la grossa crisi delle due di Manchester e del Tottenham, il sogno folle di un Leicester bis non è da escludere del tutto.