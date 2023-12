Premier League: pari tra Liverpool e Arsenal, Newcastle e United ko

I risultati della Premier League: finisce in parità il big match tra Liverpool e Arsenal, mentre perdono Newcastle e United

Turno pre-natalizio di Premier League, che vede la sfida in vetta tra Liverpool e Arsenal, che si spartiscono i punti al termine di un 1-1, deciso da Magalhaes e Salah. Vittoria invece per il Tottenham, che ritorna così al quarto posto, mentre perde ancora lo United in casa del West Ham e, a sorpresa, anche il Newcastle contro il Luton.

West Ham-Manchester Uniter 2-0 (72′ Bowen, 78′ Kudus)

Tottenham-Everton 2-1 (9′ Richarlison, 18 Son, 82′ Gomes)

Nottingham Forest-Bournemouth 2-3 (47′ Elanga, 51′, 58′ Solanke, 74′ Wood, 90’+4 Solanke)

Fulham-Burnley 0-2 (47′ Odobert. 66′ Berge)

Luton Town-Newcastle 1-0 (25′ Townsend)

Liverpool-Arsenal 1-1 (4′ Magalhaes, 29′ Salah)