Premier League: poker Tottenham sul Newcastle, Chelsea KO

Premier League: il Tottenham torna a vincere contro il Newcastle con un poker. Ancora ko il Chelsea: 20 con l’Everton

Giornata ricca di gol in Premier League oggi, iniziato con la vittoria del Manchester City in casa del Luton: vincono i Citizens per 2-1, con le reti di Bernando Silva e Grealish. Molti gol anche nel derby tra ovest ed est di Londra e che ha visto il netto trionfo del Fulham sul West Ham, battuto per 5-0.

Momento difficile per il Chelsea che perde anche a Goodison Park contro l’Everton per 2-0, con le reti di Doucouré e Dobbin. Nel match di cartello tra Tottenham e Newcastle, prossimo avversario del Milan in Champions League, vincono gli Spurs per 4-1: a segno Udogie, Son e Richarlison con una doppietta, mentre per gli avversari il gol della bandiera lo firma Joelinton.