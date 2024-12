Premier League, i risultati della 16ª giornata: ko del City nel Derby, il Chelsea accorcia ancora sul Liverpool

Premier League, i risultati della 16ª giornata: ko del City nel Derby, il Chelsea batte il Brentford e si candida al ruolo di anti-Liverpool

Il Chelsea dopo la 16ª giornata di Premier League si candida al ruolo di anti-Liverpool per la corsa al titolo: se tre settimane fa infatti il vantaggio dei Reds era di 9 punti, la squadra di Maresca in tre partite ha già recuperato cinque punti, portando il ritardo in classifica a -4. Contro il Brentford i Blues vincono 2-1 con le reti di Cucurella e Nico Jackson, mentre subiscono il gol di Mbeumo solo nel finale. Intanto prosegue la crisi senza fine del Manchester City, che perde la stracittadina contro lo United: terza sconfitta – arrivata in rimonta nel finale – nelle ultime cinque partite. Vincono infine Crystal Palace, 3-1 a casa del Brighton, e Tottenham, cinquina contro il Southampton.

Brighton-Crystal Palace 1-3 (27′ Chalobah, 33′, 82′ Sarr, 87′ Guehi aut. [B])

Manchester City 1-2 (36′ Gvardiol, 88′ Bruno Fernandes rig., 90′ Diallo)

Southampton-Tottenham 0-5 (1′ Maddison, 12′ Son, 14′ Kulusevski, 25′ Sarr, 45’+4′ Maddison)

Chelsea-Brentford 2-1 (43′ Cucurella, 80′ Jackson, 90′ Mbeumo [B])