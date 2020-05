Premier League a rischio porte chiuse anche per stagione 2020/21

Premier League minacciata dal Coronavirus: ecco le stime dei danni per la lega inglese e le previsioni per la stagione 2020/21

I club di Premier League non sono preoccupati soltanto per via del destino incerto della stagione 2019/20, fermata anzitempo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma anche per via di quella successiva.

Come sottolineato da Sky Sports News, il mancato completamento del campionato comporterebbe un danno economico pari a circa 1 miliardo di sterline. Sarebbero ben peggiori, invece, le perdite in caso venisse disputata la stagione 2020/21 ancora a porte chiuse. Lo scenario è tutt’altro che pessimistico e surreale, dal momento che molti esperti sostengono che un vaccino non sarà disponibile fino alla metà del prossimo anno.