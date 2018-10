Presidente Eintracht Francoforte: «Ultras Lazio estremisti e crudeli, non andate a Roma!»

Peter Fischer, presidente dell’Eintracht Francoforte lancia un appello ai propri tifosi in vista del match contro i biancocelesti di Europa League

Il 13 dicembre Lazio e Eintracht Francoforte si sfideranno all’Olimpico di Roma per la sesta giornata di Europa League. A disposizione dei tifosi tedeschi ci saranno 1.800 biglietti. Un vero e proprio esodo tedesco, ma c’è chi lancia l’allarme e a farlo è il numero uno del club alemanno, Peter Fischer: «Restate a casa, guardatela». Il presidente si dice preoccupato che possano verificarsi disordini come accaduto in precedenti gare a Marsiglia o anche a Francoforte, con i tifosi biancocelesti aggrediti da quelli locali. Proprio gli ultras della Lazio però, sono la principale fonte di preoccupazione per Fischer: «Temo un po’ che a Roma andranno anche tifosi senza biglietto. Restate a casa, guardatela in tv. A Roma c’è un numeroso gruppo crudele e di estrema destra, difficile da gestire».