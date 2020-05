Presidente Gremio: «Nessuna offerta del Napoli per Everton Soares»

Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan jr, ha fatto chiarezza sull’interesse del Napoli per Everton Soares

Romildo Bolzan jr, presidente del Gremio, ha smentito una presunta offerta da parte del Napoli nei confronti dell’attaccante classe ’96 Everton Soares.

«Ancora una volta mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata, fino a questo momento, nessuna offerta del Napoli per l’acquisto del cartellino di Everton», ha concluso Romildo Bolzan jr ai microfoni di Radio Marte.