Ceferin: «VAR? Non sono un grande fan, ad esempio sul fuorigioco…»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato del VAR in un’intervista esclusiva al Daily Mirror.

FUORIGIOCO – «Le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi è un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo. Quindi la nostra proposta, ne discuteremo con la nostra divisione arbitri, sarà di mantenere che una tolleranza di 10-20 centimetri».

VAR – «I giocatori? Non festeggiano. Ora aspettano prima il VAR. E come ho detto, nessuno può spiegare cosa sia fallo di mano e cosa no. Che cos’è intenzionale? L’arbitro non è uno psichiatra per sapere se l’hai fatto apposta o no».