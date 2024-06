Il presidente Zaia si congratula con Verona, Orsato e il Venezia: «ORGOGLIO del nostro Veneto»

Il presidente della Regione del Veneto Zaia ha voluto congratularsi con Orsato, il Verona per la salvezza e la promozione del Venezia

Tramite una nota sul sito della Regione del Veneto Zaia ha voluto congratularsi con il Verona, il Venezia e Orsato.

IL COMUNICATO

Dopo la straordinaria salvezza del Verona, con grande orgoglio oggi festeggiamo il rientro in serie A del Venezia Football Club. Ieri sera allo stadio Penzo gli arancioneroverdi hanno coronato un grandissimo campionato con la vittoria nei playoff. Faccio le mie congratulazioni a Gytkjaer, protagonista del gol decisivo, all’allenatore Vanoli e all’intera squadra che ci ha fatto sognare. Si è chiusa una stagione d’oro per il calcio veneto, con due squadre ora protagoniste nella massima serie del campionato. Un saluto va dedicato all’arbitro Davide Orsato, recoarese, iscritto alla sezione di Schio, che con la direzione, ieri, di Atalanta -Fiorentina si avvia alla conclusione di una brillante carriera con 290 presenze in A e il riconoscimento ottenuto come miglior arbitro dei Mondiali in Qatar 2022. Lo vedremo in campo ancora nei prossimi Europei in Germania