Preston Fiorentina 2-1, il RESOCONTO dell’amichevole: sconfitta per PALLADINO. Il resoconto dell’amichevole precampionato

Si ferma in amichevole la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Contro la squadra inglese del Preston, infatti, la Viola ha perso per 2-1, in una partita ricca di sfortuna, dove è andato in gol Mandragora.

L’attaccante Moise Kean ha colpito due legni, mentre invece Kouame ha sbagliato un calcio di rigore. Bisogna ricordare, comunque, che si tratta di un match di precampionato: il risultato finale, dunque, ha un valore relativo. Il prossimo appuntamento della Fiorentina è fissato al 30 luglio, per l’amichevole contro l’Hull City.