Primavera 1, Fiorentina Torino 1-0: granata ad un punto dalla zona playout

Primavera 1, Fiorentina Torino 1-0: decide una rete di Spalluto, granata ad un solo punto dalla zona playout

Sconfitta sanguinosa per il Torino, che cade di misura al Bozzi nello scontro diretto con la Fiorentina e si ritrova con un punto soltanto sulla zona playout. Decide Spalluto, non riesce la replica ad uno scatenato Singo: un palo ed un gol annullato per lui. Nel finale granata vicini all’1-1 prima con Gonella e poi con Mukiele, all’esordio nella squadra di Sesia.

FIORENTINA-TORINO 1-0

Rete: 35′ Spalluto.

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; Dutu, Dallemura, Simonti, Pierozzi E.; Beloko, Lovisa (57′ Bianco), Fiorini, Koffi (71′ Pierozzi N.), Duncan (86′ Ponsi), Spalluto. A disp. Carcani, Frison, Hanuljak, Chiti, Agostinelli, Fruk, Milani. All. Bigica.

Torino (3-5-2): Lewis; Siniega (58′ Cancellieri), Marcos Lopez, Celesia; Singo, Garetto (8’1 De Rigo), Rotella (73′ Mukiele), Adopo (62′ Sandri), Kouadio; Gonella, Klimavicius (81′ Ibrahimi). A disp. Trombini, Enrici, Ricossa, Bongiovanni, Piliukaitis, Pirola. All. Sesia.

Ammonizioni: Dutu, Lovisa, Mukiele e De Rigo.