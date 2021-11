Primavera 1, i risultati del week-end: fuga Roma, il Milan è vivo

Il punto sul campionato Primavera 1 dopo le gare di questo week-end. La Roma scappa via al primo posto, si rialza il Milan

Si è chiusa la 9° giornata di Primavera 1. Un week-end che ha dato dei riscontri fondamentali ed abbastanza netti sugli equilibri del campionato, a cominciare dal primato. La Roma di Alberto De Rossi ha battuto il Bologna per 3-1 e, complice la sconfitta della Fiorentina ad Empoli, è volata a +7 dal secondo posto, occupato proprio dalle due toscane e dal Napoli, vittorioso sul campo del Torino. Giallorossi che restano l’unica squadra imbattuta del torneo.

Anche nelle zone basse sono arrivati risultati importanti, a cominciare da quelli di Milan ed Atalanta che hanno rialzato la testa ed ottenuto una vittoria importantissima. I rossoneri si sono aggiudicati il big match contro la Juventus per 3-1, mentre i bergamaschi hanno battuto di misura il Cagliari. Chi invece non sembra uscire dal buio è il Pescara, fanalino di coda con 4 punti, sconfitto in casa dall’Hellas Verona, che invece continua il suo momento magico inanellando la terza vittoria di fila.

Tra i match di copertina vi era sicuramente il derby della Lanterna, che ha visto trionfare la Sampdoria con un pirotecnico 2-4. Genoa che continuo il suo periodo no (terza sconfitta consecutiva) dopo essere stato protagonista di un ottimo avvio. Fa rumore la sconfitta dell’Inter per 1-0 sul campo del Sassuolo, con la squadra di Chivu che si allontana dalle zone alte. Netta invece la vittoria della Spal in casa del Lecce, finisce 1-5.

I RISULTATI DELLA 9° GIORNATA

Milan – Juventus 3-1

Atalanta – Cagliari 1-0

Genoa – Sampdoria 2-4

Sassuolo – Inter 1-0

Empoli – Fiorentina 2-0

Torino – Napoli 1-2

Lecce – Spal 1-5

Pescara – Verona 0-1

Roma – Bologna 3-1

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 23

2. Empoli 16

3. Fiorentina 16

4. Napoli 16

5. Juventus 15

6. Torino 14

7. Spal 14

8. Sampdoria 13

9. Genoa 13

10. Verona 13

11. Inter 12

12. Cagliari 12

13. Atalanta 11

14. Sassuolo 10

15. Lecce 8

16. Milan 8

17. Bologna 7

18. Pescara 4

PROSSIMO TURNO

Napoli – Lecce

Bologna – Atalanta

Verona – Torino

Juventus – Roma

Spal – Sassuolo

Inter – Pescara

Sampdoria – Empoli

Cagliari – Milan

Fiorentina – Genoa