Primavera 1, tutti i verdetti ad una giornata dal termine del campionato

Primavera 1, dai playoff alla salvezza: tutti i verdetti ad una giornata dal termine della stagione regolare

Mancano 90′ al termine della Serie A, mancano 90′ anche ai verdetti definitivi emessi dalla stagione regolare in Primavera 1. Dove i giochi sono già fatti nelle prime posizioni: Atalanta e Inter sono aritmeticamente qualificate alla Final Four per lo scudetto, mentre Roma, Torino e Fiorentina prenderanno parte ai playoff. Il sesto posto è ancora da definire: il Chievo ieri, pareggiando contro l’Udinese, ha preso un punto di margine sul Cagliari e ha estromesso dalla contesa la Juventus.

Nei bassifondi della classifica, invece, sono due i verdetti già certi: la retrocessione dell’Udinese e la salvezza in virtù degli scontri diretti favorevoli del Palermo. Restano da “assegnare” due posti ai playout ed una retrocessione diretta in Primavera 2: in ballo Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Milan e Genoa.